Protezione civile, avviso di vento forte sulla nostra provincia

La Protezione Civile ha emesso un avviso per vento forte di burrasca per la giornata di domani, martedì 21 aprile 2020, che inizierà alle ore 00.00 e terminerà alle ore 23.59. Entreranno quindi in vigore le Ordinanze del caso, Si prevedono venti settentrionali con raffiche superiori anche ai 100 km/h sui rilievi sui sbocchi delle valle e sui capi costieri esposti soprattutto nelle zone A e B; più irregolari invece sulla zona C.

Si chiede alla popolazione di prestare la massima attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti che potrebbero essere comunicati e che noi di genoanews1893.it riporteremo appena in nostro possesso