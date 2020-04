Protezione Civile, prolungamento del forte vento di burrasca sino a domani

E' in atto forte vento di burrasca come avevamo scritto ieri nella giornata odierna La Protezione Civile ha emesso un altro comunicato nel quale ha diramato un prolungamento di questa situazione meteo. L'avviso per vento di burrasca forte infatti è stato prolungato da oggi martedì 21 aprile alle ore 23.59 sino a mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 23.59.

Ovviamente restano in vigore le Ordinanze al riguardo di tale situazione e quindi, tra le altre, anche il divieto di transito sulla strada Aldo Moro (la sopraelevata) di telonati, camper e furgoni oltre che la chiusura di parchi e cimiteri.

Si richiede alla popolazione di seguire attentamente eventuali nuovi aggiornamenti che noi di genoanews1893.it riporteremo appena in nostro possesso.