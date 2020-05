Remember Genoa: due stranieri per un undici anni 80

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Gli anni 80 sono certamente ricordati per i tanti cambiamenti nel mondo, l'estate del 1982 sarà ricordata come quella della vittoria Mondiale per l'Italia; l'immagine più bella? La gioia dell'allora presidente Sandro Pertini in tribuna durante la finale contro la Germania. E per il Genoa cosa rappresentano gli anni 80? Un paio di promozioni in Serie A, all'inizio del decennio e in chiusura; qualche torneo nella serie maggiore ma anche campionati tristi di Serie B. Pochi gli stranieri presenti nel nostro campionato. Due li inseriamo nella formazione ideale di quel periodo.

In porta, di gran lunga il migliore, mandiamo Silvano Martina. La sua maglia verde fece storia visto che i numeri uno sino a quel momento vestivano solo di nero; il colore lo scelse lui stesso. Martina fece le fortune del Grifone. Un gatto in porta, probabilmente uno dei migliori numeri uno nella storia ultra centenaria del Grifone. Per la difesa una Ruspa serve sempre. Ed ecco dunque Claudio Testoni, genoano sino al midollo, arcigno, tenace, mai domo, sempre uscito dal campo con la maglietta ultra-sudata. Poi un giovane virgulto di Rapallo come Sebino Nela. Si mise in mostra sin da subito e dimostrò di meritarsi la maglia da titolare. Poi, come al solito anche in quel periodo, fu ceduto per questioni di bilancio. La coppia di centrali difensivi? Uno faceva, calcisticamente parlando, a botte con tutti. Alviero Chiorri lo ha sempre ricordato come un combattente quando lo incontrava da avversario; è Fabrizio Gorin. Una faccia da duro ma un cuore d'oro; uno di quei giocatori che volevi avere sempre dalla tua parte. Chiuse la carriera tra i dilettanti dove diede il "bianco" anche in quelle occasioni. Infine un libero elegante, ex giocatore, ex allenatore ed ora bravissimo commentatore televisivo; conoscitore di calcio come pochi. E' Claudio Onofri, uno di quelli che non mancano mai allo stadio quando gioca il Genoa e quando è libero da impegni televisivi.

A centrocampo i due stranieri, uno olandese e l'altro belga. Hanno mostrato solamente in parte la loro bravura, soprattutto il secondo, ma quando hanno potuto scendere in campo l'hanno mostrata appieno. Parliamo di Jan Peters e René Vandereycken, certamente due dei giocatori arrivati da fuori Italia migliori nel panorama complessivo del nostro calcio. Sulla fascia destra ci vuole un poeta; certo è il "Poeta del Gol". A Torino, sponda granata, Claudio Sala fece sfracelli, mandando in gol Pulici e Graziani; al Genoa è arrivato esaltandosi e regalando palloni d'oro ai compagni d'attacco. Sull'out di destra superava gli avversari come birilli.

Per una volta lasciateci sognare e mandare in campo un trio d'attacco a tutto tondo. Tre giocatori goleador che hanno buttato spesso la palla in fondo al sacco in quel decennio. Il primo è Roberto Russo, spilungone biondo, poco appariscente ma certamente puntuale sotto porta; il secondo è Gigi Marulla che, arrivato dal Sud, si è subito messo in mostra realizzando reti pesanti. Infine Massimo Briaschi, che col Genoa ha giocato in due momenti ben definiti dopo aver vestito la maglia della Juventus. In entrambe le circostanze non ha mai mancato al suo dovere: quello di mandare la sfera in fondo alla rete avversaria.

Ma ecco dunque la nostra formazione anni 80: Martina, Testoni, Nela, Peters, Gorin, Onofri, Claudio Sala, Vandereycken, Russo, Marulla, Briaschi.