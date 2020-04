Remember Genoa: facciamo un po' di storia coi record rossoblu

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Beatificarsi delle belle cose che il Genoa ha regalato nella sua ultra centenaria storia significa andarsi a rivedere i record che la squadra rossoblu ha totalizzato- Tante prime volte per una compagine cui è sempre piaciuto arrivare prima delle altre; che siano viaggi, che siano acquisti di giocatori arrivati da paesi più o meno sperduti ma anche record ottenuti e conquistati sul campo a suon di risultati positivi. Insomma il Grifone fa sempre parlare di sè e lo farà sempre, in eterno.

E' naturale come il primo dei record risalga al fatto che sia stata la prima squadra a vincere uno Scudetto nel lontano 1898 e qualche anno dopo a costituire il primo settore giovanile in Italia, fatto che poi sarà seguito da tutte le altre compagini diventando un vero e proprio zoccolo duro per la crescita dei giocatori "a chilometro zero". Anche per quanto riguarda le gare disputate fuori dai nostri confini il Genoa è stata la prima formazione a farlo, nel 1903 in Francia a Nizza ed a vincere quella sfida.

Ci sono poi i mezzi di locomozione a portare il Grifone davanti a tutte, i primi treni coi quali si trasportavano i tifosi sono stati quelli genoani ma pure la prima nave che è stata pavesata coi colori sociali per andare, e si era in Serie C, in Sardegna. E anche gli acquisti più... diciamo stravaganti nella storia del calcio italiano. Primo su tutti il giapponese Miura, nessun nipponico aveva mai calcato i terreni di gioco della serie A ma anche la schiera di calciatori tunisini quando nel 2001 arrivarono Badra, Gomsi, Bouzayene, Mhadebi ed El Ouaer.

Non sono mancate le prime vittorie su campi ostici alle formazioni italiane, una su tutte quella conquistata a Liverpool ad Anfield Road, laddove nessuna formazione del nostro paese era riuscita a portare a casa l'intera posta in palio. E ricordiamo, giusto per non farsi mancare nulla, la promozione dalla Serie B alla A da terza senza passare per i playoff; situazione anche questa che non si è mai più verificata a tutt'oggi.

Genoa che quindi può vantarsi di numerose prime volte nel calcio italiano. Non ci sono Juventus, Inter o Milan che tengano, il football nostrano deve tutto in fondo alla società ligure che è stata apri pista per tutte le altre squadre per una storia colorata parecchio con i colori rosso e blu.