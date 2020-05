Remember Genoa: gol, tanti gol, solo gol. Ma chi ne ha fatti di più?

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

La palla viaggia da una parte all'altra del campo, la difesa rinvia, il centrocampo crea con il regista che riceve e inventa il passaggio decisivo poi... Poi ci pensano loro, gli attaccanti. Se sono bravi e scaltri, e magari hanno anche la giusta inventiva centrano la porta, bucano il portiere e mandano la sfera in fondo al sacco. A quel punto la folla esulta, si dimena, canta, sventola le bandiere, colora di rossoblu lo stadio intero. Insomma il Genoa ha fatto gol.

Ci sono stati tanti buoni attaccanti, altri meno, ma vi elenchiamo i nominativi di coloro che hanno segnato più reti con la maglia rossoblu addosso. Una classifica generale e poi una riguardante le tre categorie in cui la squadra genoana ha militato, ossia la nobile Serie A, la meno nobile Serie B e, ahi noi, pure la terza serie, ovvero la Serie C. Non ci siamo dimenticati neppure delle partite internazionali, che mandano in vetta un giocatore straniero, e di quelle di Coppa Italia.

Ma partiamo dalla classifica generale (intendiamo quella inerente ai vari campionati ma non alla Coppa Italia o gare giocate in campo internazionale o semplici amichevoli), che vede primeggiare Edoardo Catto che tra il 1921 e il 1929 aveva realizzato 96 reti. E' lui il goleador rossoblu di tutta la storia della squadra ligure. Dieci reti in meno e quindi 86 per Virgilio Felice Levratto, che ha segnato queste reti tra il 1925 e il 1932; aveva nella potenza del tiro il suo marchio di fabbrica, per questo era denominato "Sfonda rete". Sul podio sale poi anche Enrico Sardi, che ha segnato 81 gol in due periodi differenti: tra il 1913 e il 1915 e quindi tra 1919 e il 1921. Vogliamo citare anche il quarto posto perché, finalmente, troviamo un giocatore che si avvicina maggiormente ai giorni nostri. E' Cosimo Francioso, che si è fermato a 76 marcature realizzate tra il 1998 e il 2002. Capocannoniere in Serie B nella stagione 1999/2000 con 24 reti, una sua punizione servì per segnare il gol decisivo in un derby. Per questo è ricordato ancora più con positività dal popolo rossoblu.

In Serie A il giocatore che ha realizzato il maggior numero di reti è invece Tomas Skuhravy con 57. Il lungagnone della Repubblica Ceca ha regalato emozioni e gioie ai suoi tifosi tra il 1990 e il 1996, stagioni nelle quali il Genoa ha pure conquistato una qualificazione alla Coppa UEFA. Sul podio sono saliti anche Ugo Conti con 45 reti segnate tra il 1939 e il 1943, ala sinistra, entrato nella classifica dei top 100 dei goleador di tutti i tempi in Italia e la coppia formata da Elvio Banchero e Giorgio Dal Monte entrambi con 42.

Cosimo Fracioso con 76 è il goleador genoano di Serie B; distanziato e di parecchio c'è Marco Carparelli, che si è fermato a quota 42 e due reti sotto un altro Marco è presente in questa graduatoria. Si tratta di Nappi che al Genoa ha legato anni interessanti e gol memorabili in coppia con Davide Fontolan. Terza serie che vede invece capocannoniere rossoblu un trittico di giocatori. Parliamo di Sergio Cini, Walter Speggiorin e Corrado Grabbi. I primi due hanno partecipato al campionato di Serie C 1970/71 mentre il terzo in quell del 2005/2006. Le segnature realizzate sono state 9. Altri i calciatori dietro con 4 gol. Si tratta di Lucas Rimoldi, Cristian Stellini e Francesco Baldini; tutti presenti nella rosa del Genoa 2005/06.

In Coppa Italia primeggia ancora Cosimo Francioso con 11 reti; inseguito da Roberto Pruzzo con 10 e Paolo Barison con 8. Al quarto posto, con 6 marcature, assieme a Massimo Briaschi troviamo un bomber che al Genoa ha giocato praticamente pochi mesi, ovvero Krzysztof Piatek.

Infine ecco i goleador in campo internazionale. Un piccoletto arrivato dall'Uruguay su cui ben pochi puntavano svetta in classifica con 8 reti. Parliamo naturalmente di Carlos Aguilera. Il Pato ha esaltato la platea genoana sia in terra italiana che all'estero realizzando reti importanti che avevano trascinato il Genoa alle soglie della finale nella stagione 1991/1992. La metà delle reti le ha segnate invece il suo inseguitore. Si tratta di Alfredo Marchionneschi che nell'annata 1937/38 si era fermato a 4. A quota 3 troviamo poi un poker formato dal compagno di reparto del Pato, Tomas Skuhravy, da Angelo Cattaneo, da Luigi Scarabello e da Carlos Servetti. Questi ultimi tre hanno realizzato le loro segnature nella stagione 1937/38.