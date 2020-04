Remember Genoa: la prima volta in nave, l'ennesimo record

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Con auto, moto, treno, aereo il tifoso genoano non ha mai fatto mancare il proprio apporto alla squadra rossoblu seguendola in ogni trasferta, anche in quelle più remote e meno agevoli. La passione per la squadra rossoblu è sempre stata molto forte, fin dai primi passi sino alle ultime gare che si sono disputate in questa tormentata stagione. Passano i nonni, passano i padri, passano i figli ma il "seguire il Genoa ovunque vada a giocare" non passa mai di moda.

Se avete notato, tra i mezzi di locomozione che abbiamo indicato non abbiamo considerato la nave. Ma proprio di una trasferta fatta a cavallo delle onde marine vogliamo parlare in questa puntata dei ricordi più belli che possono essere accostati a determinate gare del Genoa effettuate nella sua ultra centenaria storia. Questa volta dobbiamo andare un po' indietro negli anni. E' infatti il 1971 e la squadra ligure era retrocessa, dopo un fallimentare campionato di serie B, in terza serie per la prima volta nella sua storia. Era il Genoa di mister Arturo "Sandokan" Silvestri.

La lotta nel girone B (allora erano tre i gironi della serie C) era stata per tutta la stagione con la Spal, fiera avversaria, con la quale i due match, di andata e ritorno, si erano chiusi sul nulla di fatto, ossia 0 a 0. Il 16 maggio 1971 è in programma la trasferta in Sardegna contro la Torres, una sfida, a detta dello stesso allenatore, da vincere a tutti i costi per mettere pressione agli emiliani e probabilmente staccare più di metà del biglietto valido per la promozione.

I tifosi genoani avevano recepito perfettamente il messaggio e si erano attivati per "affittare" una nave che li portasse in terra sarda. Rispetto alla trasferta di Savona qualche settimana prima, per la quale era stata la società a portare i tifosi con un traghetto, in questa circostanza fu invece il Coordinamento dei Clubs Rossoblu a prendersi carico della missione. Che naturalmente andò a buon fine.

La giornata precedente al match dal porto di Genova un migliaio di tifosi genoani si imbarcarono dunque sul traghetto Caralis e per la prima volta nella storia del calcio una tifoseria affrontò una trasferta a bordo di una nave. La partenza fu storica, con uno sventolio di bandiere rossoblu sin dall'imbarco e sino a che la Caralis non lasciò il porto ligure. L'ennesima dimostrazione, negli anni seguenti ce ne saranno poi anche delle altre in giro per l'Europa, dell'attaccamento viscerale dei supporters alla propria squadra.

La gara andò per il verso giusto. Il Genoa si impose 1 a 0 sulla Torres grazie ad una rete realizzata in apertura di match da Walter Speggiorin. I due punti alimentarono le speranze di promozione, che poi si concretizzarono definitivamente un paio di settimane dopo. Il rientro in porto fu qualcosa di spettacolare: allo sventolio di bandiere sulla nave dei tifosi raggianti per il successo, si unì quello sulle banchine e lungo le strade genovesi dei tifosi rimasti a casa che avevano seguito la sfida grazie alle radioline.

L'ennesimo record e l'ennesima dimostrazione di quanto al tifoso genoano interessasse restare a fianco della propria squadra al di là della categoria di appartenenza in quella specifica annata.

Questa la squadra che ottenne quel successo: Lonardi, Rossetti, Ferrari, Derlin, Benini, Turone, Perotti, Maselli, Cini, Bittolo, Speggiorin