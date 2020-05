Remember Genoa: le presenze con la maglia rossoblu addosso

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

In attesa di tornare a parlarvi di qualche altra partita che ha regalato belle soddisfazioni ai tifosi rossoblu, proseguiamo nel ricordo delle varie classifiche generali della squadra più Antica d'Italia. Questa volta vogliamo ricordarvi quale sia la classifica delle presenze dei giocatori con la maglia rossoblu. Quelli, tanto per intenderci, che hanno mantenuto per più anni la casacca a quarti rossa e blu sulla pelle mantenendola in pratica anche dopo averla tolta.

In vetta c'è Gennarino Ruotolo, che con le sue 444 presenze è il giocatore che maggiormente ha vestito la casacca della formazione ligure. Dal 1988 al 2002 non ha mollato il Genoa restandovi legato anche dopo, tanto è vero che in questa stagione stava allenando, con buoni risultati, la neonata compagine Under 18. Il centrocampista ha poi realizzato 36 reti e viene ricordato anche per la sua tripletta a Wembley nella finale della Coppa Anglo-Italiana vinta dalla squadra genovese.

Al secondo posto ecco Fosco Becattini che al genoa è stato dal 1945 al 1961. Ligure di nascita, di Sestri Levante per la precisione, il difensore ha vestito solamente la maglia rossoblu nella sua carriera. Davvero altri tempi, praticamente impossibile al giorno d'oggi trovare un calciatore così fedele ad una squadra. Era chiamato, per la sua abilità, "palla di gomma".

Al terzo posto con 412 gare disputate con la casacca del Grifone c'è quindi Vincenzo Torrente, un altro difensore. Al Grifone è stato dal 1985 al 2000 realizzando 5 reti. Con la squadra ligure ha intrapreso poi la professione da allenatore cominciando dalle leve giovanili quindi in giro per l'Italia per allenare varie società, l'ultima delle quali il Gubbio.

Se vogliamo scindere le varie categorie, troviamo tre diversi capolista nelle varie serie. Per il campionato di Serie A il giocatore genoano con più presenze è Becattini con 338 gare disputate, al secondo posto Amedeo Cattani con 224 presenze totalizzate tra le seguenti stagioni: 1942/43; 1946/51 e 1953/55. Sul terzo gradino si trova invece Mario Genta con 202, totalizzate tra il 1935 e il 1943.

Gennaro Ruotolo è invece il top presenze per quanto riguarda il campionato di Serie B con 252 gare giocate col rossoblu addosso. Sul podio si posizionano anche Vincenzo Torrente con 238 e Franco Rivara con 174. Alberto Benini e Antonio Lonardi sono invece i primi nella categoria riguardante la Serie C con 37 presenze. Giorgio Bittolo e Roberto Derlin inseguono a 36 mentre Clauio Maselli e Ramon Turone si fermano, si fa per dire, a quota 35.