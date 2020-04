Remember Genoa, quel gol all'ultimo secondo realizzato da un difensore

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Battere la Vecchia Signora del calcio, ovvero la Juventus, è sempre un piacere per i tifosi genoani, paragonabile quasi ad un successo nel derby. Ed infatti la squadra bianconera ha sempre trovato pane per i suoi denti al Ferraris, ed anche quando questa riusciva a portarsi a casa i tre punti (fatte salvo rare eccezioni) doveva comunque sudare le proverbiali sette camicie. E, va detto, l'impianto sportivo genovese all'arrivo della squadra più importante d'Italia si è sempre mostrato all'altezza, stracolmo e con un tifo pazzesco; da vero dodicesimo uomo in campo.

Qualche giorno fa avevamo parlato del gol di Boselli in pieno recupero in un derby; questa volta la rete arriva egualmente all'ultimo respiro, ma non lo segna un attaccante o un centrocampista, bensì un difensore. E' il 28 ottobre 2004, come capita quasi sempre in queste ultime stagioni, Genoa-Juventus si gioca alla sera, sotto i riflettori accesi del campo sportivo del capoluogo ligure. Peraltro quella sfida sarà ricordata molto bene da un altro giocatore attualmente all'Udinese, parliamo di Rolando Mandragora, allora 17enne , al'esordio nel calcio che conta, che se la dovette vedere niente meno che contro Pogba cavandosela perfettamente.

Ma in questo caso noi vogliamo parlare di un altro giocatore, appunto uno di quelli che normalmente le reti dovrebbe cercare di evitarle, ovvero un difensore: Luca Antonini. Arrivato a Genova dal Milan, aveva avuto modo di segnare già nel derby aprendo le marcature in un rotondo 3 a 0 finale. Allora all'inizio della sfida, questa volta in chiusura.

La Juventus aveva attaccato a testa bassa, creato occasioni e colpito i pali della porta in un paio di circostanze. Mattia Perin poi aveva fatto il resto, salvando la squadra con interventi prodigiosi, ultimo dei quali a pochi minuti dalla fine sull'incursione dalla sinistra di Alvaro Morata. Ma al minuto 94 ecco che arriva il momento del giubilo rossoblu. Dalla fascia sinistra parte Matri, con il pallone che viene spedito a centro area. Buffon, portiere juventino, si allunga per quello che può ma non ci arriva; sulla sfera giunge allora Luca Antonini, che la sospinge in qualche modo in fondo al sacco nonostante il tentativo di fallo da parte di un paio di avversari. E la festa poteva cominciare! E pensare che il difensore ex Milan era subentrato qualche minuto prima per aumentare la potenza difensiva della squadra. L'utilizzo di tanti attaccanti assieme nella stessa gara non è detto che porti matematicamente al gol. E' quanto è stato palesemente dimostrato in quella magica serata in cui il piccolo Davide abbattè il grande Golia.

Ecco la squadra scesa in campo in quella magica serata: Perin; De Maio, Burdisso, Marchese; Rosi (dal 35' s.t. Antonini), Mandragora (dal 24' s.t. Kucka), Greco, Bertolacci, Antonelli; Perotti, Pinilla (dal 42' s.t. Matri).