Remember Genoa: quel popolo che mai sola lascia la squadra

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Partite, risultati, emozioni, gol, pali, traverse sono l'essenza del calcio, sono quello che normalmente si può vedere su un terreno di gioco, che sia professionistico o dilettante. Tutto è legato da un pallone che rotola in fondo al sacco e spesso i campionati girano in un modo oppure in un altro anche grazie alla mano fatata della Dea Bendata che, come si dice, quello che dà poi toglie in egual misura. Ma c'è un comune denominatore che lega un po' tutti gli stadi alle varie tifoserie. Ce ne sono di più calde, di meno calde, di più distaccate ed altre invece molto attaccate ai colori sociali.

Notoriamente quella del Genoa è certamente tra le più calde e vicine alla squadra e, possiamo ben dirlo, non per forza quando le cose vanno bene (troppo facile infatti tifare e sostenere la squadra solo nei momenti positivi. Molto, ma molto più difficile, è farlo quando invece non tutto va per il verso giusto). Le trasferte oceaniche sono all'ordine del giorno in casa rossoblu. Che sia per andare nella vicina Milano o in luoghi distanti e difficilmente raggiungibili, magari dovendosi sobbarcare ore e ore di viaggio. E ogni mezzo è utilizzabile pur di seguire il Genoa ovunque.

Così si ricordano trasferte di massa da parte dei caldissimi genoani. Della nave Caralis avevamo parlato qualche giorno fa; dei treni rosso e blu pure, ma vanno ricordate anche le "gite fuori porta" ad Amsterdam, oppure ad Oviedo o anche a Liverpool in Coppa UEFA, dove si sono registrate code chilometriche sulle autostrade che univano Genova alla città olandese e a quella spagnola. In Italia e non solo dunque sempre al seguito del Grifone e, badate bene, sempre pensando solo a quei colori e a quella maglia, anche perché troppo spesso non ci si andava a giocare obiettivi succulenti. Si può ben dire, quando il Genoa chiama, il genoano risponde.

Ma naturalmente non solo Serie A o gare internazionali, il meglio di sè il genoano lo ha dato anche in Serie B o in C; nessuna squadra poteva vantare, e può vantare tutt'ora, un sostegno così elevato. Non è la categoria che conta per chi ha a cuore i colori rosso e blu. Seguire, tifare e amare il Genoa è una fede che viene passata dal nonno al nipote passando per il figlio; una fede che va ben oltre la semplice categoria.