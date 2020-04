Remember Genoa: storie di "capitani" coraggiosi con la maglia rossoblu

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Quaranta, un numero che non dice nulla legato al calcio. Un numero qualunque, che non avrebbe alcun senso per chi non conosce attentamente la storia del Genoa. Ma ci vuole molta, molta attenzione per capire a cosa si riferisca. Prendiamo la storia della squadra più Antica d'Italia, partiamo dal 1938 ed arriviamo ad oggi, anno di grazia 2020. Ecco, il numero quaranta a questo punto un senso ce l'ha: si tratta infatti del numero di giocatori che hanno indossato la fascia da capitano del Genoa.

Sono tre i giocatori che l'anno avuta per più stagioni rispetto agli altri, sei per la precisione. Il primo è il "Capitano" con la "C" maiuscola nel vero senso della parola. Si tratta evidentemente di Gianluca Signorini, tra il 1989 e il 1995. E' il simbolo del Grifone, per i tifosi "c'è solo un capitano" ed è lui. Il ricordo più vivo, calcisticamente parlando, è il pianto sotto la Nord dopo una gara per uno spareggio raggiunto per la permanenza nella massima serie. Poi c'è Claudio Onofri, che la fascia l'ha indossata tra il 1979 e il 1985. Genoano dentro nonostante sa romano di nascita, Onofri ha legato al Grifone la maggior parte della sua carriera prima da giocatore e poi da allenatore. Il troppo stress lo ha allontanato dal prato verde passando dietro ai microfoni a commentare spesso le gesta della sua squadra del cuore. Infine Marco Rossi, che è stato a capo della squadra genoana tra il 2007 e il 2013. Anche per lui i colori rossoblu sono entrati dentro e difatti, smesso di giocare, non ha abbandonato Genova e la sua squadra entrando nello staff dirigenziale della compagine ligure.

Tra i quaranta capitani, dietro ai "primi della classe", c'è poi Vincenzo Torrente, difensore, che la fascia l'ha portata tra il 1995 e il 2000. Terzo giocatore all time nelle presenze con 412 gare disputate. Quindi quattro stagioni da capitano per Riccardo Carapellese tra il 1953 e il 1957. Il vice primatista in presenze Gennaro Ruotolo l'ha invece indossata per due annate tra il 2000 e il 2002; come pure l'attuale capitano Mimmo Criscito. I gemelli del gol Pruzzo e Damiani si sono poi alternati con la fascia al braccio; prima "O'rey di Crocefischi" nel 1977/78 e quindi l'anno successivo l'ex attaccante di Juventus e Napoli.

Complessivamente sono 18 i difensori che l'anno indossata (Sardelli, Pellicari, Becattini, Cattani, Rivara, Rossetti, Onofri, Testoni, Trevisan, Signorini, Torrente, Giacchetta, Baldini, Stellini, Portanova, Antonelli, Burdisso, Criscito); 12 i centrocampisti (Achilli, Carlini, Occhetta, Bassi, Colombo, Mascheroni, Derlin, Simoni, Ruotolo, Cavallo, Tedesco, Marco Rossi); 8 gli attaccanti (Carapellese, Abbadie, Angelillo, Pruzzo, Damiani, Briaschi, Francioso, Carparelli), 1 portiere (Perin) e 1 giocatore, Bittolo, che si divideva tra la difesa e il centrocampo.