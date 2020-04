Remember Genoa: un "undici" importante per un obiettivo importante

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Postilla iniziale: non accontenteremo mai tutti. E' evidente, ognuno di noi ha una propria formazione che avrebbe voluto vedere scendere in campo ma che, magari anche per le solite cessioni per problemi di bilancio, non ha potuto vedere. Un undici da sogno, di quelli che avrebbero potuto lottare per obiettivi nettamente migliori della semplice salvezza. Ecco, noi proviamo a regalarvene qualcuno iniziando da quello che, a nostro giudizio, potrebbe essere il migliore dell'ultimo decennio. E' chiaro che tantissimi sono stati i giocatori passati da Genova e quindi il mazzo di carte dal quale abbiamo estratto il nostro "undici ideale" degli anni che vanno dal 2010 al 2020 risulta molto ampio. Questo comunque il nostro schieramento, tenendo presente che lo proponiamo con un modulo 3-4-3.

In porta Mattia Perin, che a nostro giudizio è quello che ha maggiormente messo in mostra le sue qualità salvando spesso il Grifone con parate eccellenti; i lunghi anni di militanza rossoblu, partendo dalle squadre giovanili sino alla Prima squadra, hanno poi fatto il resto nella nostra scelta.

In difesa proponiamo il trio formato da Rafinha, Romero e Criscito. Il brasiliano ha disputato una sola stagione con i colori rossoblu addosso, ma ha mostrato poi in seguito quanto fosse stata giusta la scelta di affidarsi a lui in quella stagione. Non si vince tutto in Germania e in Europa da titolare del Bayern Monaco. Alternativa a Rafinha potrebbe essere Luca Antonini, che in Liguria ha segnato reti importanti, nel derby e alla Juventus. Cristian Romero, lanciato da mister Ivan Juric nonostante la giovane età nel match di Torino contro la Juventus, ha mostrato sin da subito muso buono e grinta (talvolta anche troppa). Criscito invece ha mostrato attaccamento a questa compagine tornando al Genoa nonostante potesse trasferirsi, dopo la Russia, all'Inter guadagnando molto di più. Una vera e propria scelta di cuore per un giocatore da Champions League.

In mezzo al campo non è stato facile trovare quattro elementi abili per uno schieramento importante. Questo anche perché in molte annate proprio in mezzo al terreno di gioco il Genoa ha palesato i maggiori problemi. Alla fine la scelta è ricaduta su Kucka, un carro armato bravo di testa e autore di un importante gol contro l'Inter; su Rincon, elemento abile a strappare la sfera agli avversari, mai sostituito di fatto dopo la sua partenza ed ancora rimpianto; su Marco Rossi, un capitano importante che mai ha abbandonato la baracca rossoblu, anche nei momenti più bui e su Milanetto. Criticato da molti sostenitori genoani, quest'ultimo crediamo possa però entrare nella Top 11 dal 2010 al 2020 per la sua visione di gioco, per un rigore realizzato in un derby e, qualche anno prima dell'ultimo decennio, per quel lancio a Palladino nel derby della tripletta di Milito. Alternative all'italiano? Davvero non ne abbiamo trovate vista la pochezza della zona mediana degli ultimi anni rossoblu.

Chiudiamo coi tre attaccanti. Sull'esterno mettiamo Perotti, con Suso quale alternativa; giocatori dribblomani che, quando in giornata, facevano impazzire l'avversario di turno; Leonardo Pavoletti al centro, un goleador abile sia coi piedi che di testa, autore di reti importanti per centrare obiettivi di buon rilievo e infine Rodrigo Palacio. El Trenza col Grifone è esploso segnando con buona continuità poi, come al solito, è stato ceduto per i soliti noti problemi.

Ecco dunque l'undici del decennio 2010/2020: Perin, Rafinha, Romero, Criscito, Kucka, Rincon, Marco Rossi, Milanetto, Perotti, Pavoletti, Palacio