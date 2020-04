Remember Genoa: uno spettacolo di gol in una gara da dieci e lode

In un periodo dove il calcio, giustamente, è stato messo in ultimo piano e si parla solamente delle vittime e dei contagi causati dal Coronavirus, noi di Genoanews1893.it abbiamo deciso di proporvi qualche aneddoto su determinate gare che il Genoa ha disputato dal 1990 ad oggi. Un modo come un altro per cercare di allietarvi in questi momenti bui nei quali il pensiero va principalmente alla situazione drammatica che si è venuta a creare in Italia e nel mondo in generale. Il nostro impegno è solamente portato a regalarvi, anche solo per un istante, qualcosa di più leggero, restando sempre pronti a ricordarvi peraltro di "stare a casa" per fare in modo che il virus venga totalmente e nel più breve tempo possibile sconfitto e debellato.

Lontano dal Luigi Ferraris il Genoa ha quasi sempre faticato, raccogliendo spesso solo sconfitte con pochi sussulti vittoriosi soprattutto in alcune annate scorse. I rossoblu hanno sempre fatto del fortino genovese il loro punto di forza, laddove costruire l'obiettivo stagionale. Evidente però che talvolta, anche lontano dalla Liguria, siano arrivate soddisfazioni e pure qualche gol da ricordare. Se poi di reti ne arrivano cinque tutte assieme ecco che la "stranezza" aumenta,

Questa volta ci riferiamo ad un incontro disputato all'allora Friuli di Udine contro la formazione di casa nella stagione 2007/2008. Otto reti, otto, in un solo incontro non sono certamente bottino da tutti i giorni, ma quel pomeriggio le cose andarono proprio così, con un giocatore che di reti, per il Genoa, ne fece addirittura tre. Sfida emozionante, piena di colpi di scena, con le due squadre che hanno di certo palesato indecisioni in difesa, ma certamente anche attacchi al fulmicotone.

Di quell'incontro ricordiamo dunque Marco Borriello. Un attaccante coi fiocchi che al Genoa ha giocato complessivamente 71 gare, suddivise in tre step differenti, con 31 reti realizzate. Tra le varie marcature ad Udine però, ne segnò una di rara bellezza. Ma andiamo con ordine. La partita, bellissima, si apre con una rete dalla distanza realizzata dall'allora genoano Leon. I locali non stanno a guardare ed effettuano il sorpasso con una doppietta di Di Natale, abile a realizzare altrettanti calci di rigore. Il Grifone però attacca, e pareggia con Sculli poco prima del fischio di fine tempo.

La ripresa equivale allo show di Borriello. Konko lo serve spalle alla porta, l'attaccante stoppa la sfera, palleggia facendo un "sombrero" al difensore friulano e quindi si gira per poi calciare spedendo imparabilmente la sfera alle spalle di Handanovic. Chapeau. Lo spettacolo non manca e Floro Flores realizza il pareggio friulano. Ma nessuno ha fatto i conti con Borriello, che segna ancora altre due reti: la prima con un sinistro imprendibile e la seconda di testa su servizio di Fabiano. Il Genoa conquista i tre punti, ma quella sfida verrà sempre ricordata come la gara di un Borriello che fece impazzire l'intera retroguardia bianco-nera.

Questa la squadra che partecipò a quella festa: Rubinho; Bovo, Santos, Criscito; Konko, Milanetto, Paro, Fabiano (dal 44' st Juric); Leon (dal 39' st A.Lucarelli), Borriello, Sculli (dal 30' st Di Vaio).