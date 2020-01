Roma, i convocati per la trasferta di Genova, out Perotti

Il tecnico Fonseca dopo la rifinitura ha redatto la lista dei giocatori chiamati domani ad affrontare il Genoa alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. Danno forfait per la gara in terra di Liguria sia Perotti che Pastore. C'è invece Spinazzola che in settimana sembrava in procinto di cambiare maglia nello scambio con Politano dell'Inter.

Questa la lista dei giocatori che sono arrivati a Genova:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Cetin, Santon, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Kluivert.