Sandra Zampa: "Riprendere a giocare? Non è una priorità al momento"

Fautori del sì, fautori del no, prosegue la lotta tra chi vorrebbe riprendere il campionato di Serie A e chi invece lo definisce oramai concluso. In Lega si susseguono le riunioni ma ancora non si è arrivati ad una decisione definitiva. Solamente su una cosa tutti si dicono d'accordo: si potrebbe riprendere solamente quando non ci saranno più rischi per la salute per nessuno.

Arriva anche la voce del Governo sotto forma delle parole che Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, dice ai microfoni di RadioNews24: "Non è prioritario il dibattito sul fatto se il calcio possa o meno riprendere la stagione che si è fermata da un po' di tempo. Comprendo che la categoria voglia riprendere il più presto possibile ma toccherà al comitato tecnico-scientifico determinare quando e come si potrà tornare alla normalità. Per un mese ancora si potrà farne a meno poi gli stadi riapriranno al pubblico solamente quando saremo in piena normalità, senza alcun rischio per nessuno, ovvero quando ci sarà il vaccino. Sino a quel giorno non ci potrà essere una vita normale"