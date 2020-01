Sassuolo, i convocati per Genova, tornano Berardi e Locatelli

Effettuata la rifinitura il Sassuolo è partito alla volta di Genova dove domani affronterà allo stadio Luigi Ferraris alle ore 18 il Genoa del neo tecnico Davide Nicola. Sono quindi stati diramati i convocati per questa partita e la novità riguarda Domenico Berardi che era in forse sino a ieri. Ebbene il giocatore d'attacco sarà presente in Liguria come pure Locatelli che quindi non ha dato forfait. Resta ovviamente out Defrel che non è presente in lista.

Ecco i giocatori chiamati dunque dal tecnico Roberto De Zerbi

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati

DIFENSORI: Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan, Tripaldelli

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Mazzitelli, Obiang, Traoré

ATTACCANTI: Berardi, Boga, Caputo, Raspadori.