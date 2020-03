Serie A, al vaglio la proposta della Lega per la chiusura de campionato

E' ancora tutta in alto mare la situazione inerente alla ripresa del campionato di Serie A. La cosa certa è che il campionato lo si vuole concludere, ma il problema è quando farlo ripartire a causa della pandemia di Coronavirus. Una situazione davvero incedibile perché in Federazione stanno cercando di comprendere quali possano essere le date migliori.

Allo stato attuale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella più probabile è fissata al 2 maggio come ritorno in campo delle varie squadre, tenendo presente che mancano alla conclusione della manifestazione nazionale ancora dodici giornate più una inerente ai recuperi ancora da effettuarsi e che si dovrebbero disputare pure le due semifinali e la conseguente finale di Coppa Italia. Ecco che dunque il tempo stringe davvero.

La proposta della Lega Calcio di Serie A è quella di chiudere a fine giugno prorogando al mese di luglio la Coppa Italia. Adesso spetterà però all'UEFA valutare la proposta e decidere se accettarla o meno.