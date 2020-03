Serie A, domani nuova riunione per decidere il futuro della stagione

E' sempre in primo piano la modalità di ripresa del campionato di Serie A. Domani sarà l'ennesima giornata importante perché si terrà una riunione tra le venti società che presenteranno un documento alla Lega inerenti le perdite subite in questo periodo di stop dovuto alla pandemia di Coronavirus.Presumibilmente si deciderà anche quando ripartire col torneo e molto probabilmente questi, per terminare, sforerà anche nel mese di luglio.

Per questo motivo sarà discussa anche la questione inerente ai contratti dei giocatori che, normalmente, hanno la loro scadenza al 30 giugno, prorogandola quindi anche al mese successivo.

Tra gli argomenti trattati in questi ultimi giorni anche quello inerente al taglio degli stipendi dei calciatori. Non essendoci gare i giocatori potrebbero dover subire in parte ad una decurtazione a causa delle perdite fatte registrare dalle società.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, infine, questa potrebbe essere rimandata al mese di agosto anche se ancora non vi è nulla di certo non essendo propriamente una priorità della Federazione.