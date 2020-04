Serie A, è iniziata la settimana decisiva: novità tra mercoledì e giovedì

Prosegue la querelle sulla disputa o meno del campionato di Serie A per le ultime dodici gare rimaste dopo lo stop imposto dalla pandemia di Coronavirus. Un situazione che non mette le società d'accordo. Da una parte quelle che vorrebbero riprendere a giocare e dall'altra quelle che invece pensano che il torneo 2019/2020 sia da ritenersi concluso. Non mancano le liti come quella scaturita tra il presidente del Brescia Cellino e la Lazio.

Mercoledì e giovedì, secondo quanto riportato dal sito gazzetta.it, potrebbe essere le giornate decisive. La prima delle due giornate sarebbe utilizzata per capire cosa uscirà dalla riunione che si terrà all'interno della commissione medica della FIGC che vedrà la presenza anche da medici attualmente in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Saranno loro congiuntamente a determinare come si debba e quando si possa riprendere senza alcun rischio.

Il giorno seguente dovrebbe essere quello decisivo nella decisione di un calendario conclusivo che metta sul tavolo le date esatte per la ripresa ufficiale. Resta il fatto come la situazione sia alquanto intricata e di certo le squadre che non vogliono più scendere in campo daranno battaglia pur di raggiungere il loro legittimo obiettivo.