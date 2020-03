Serie A, ecco le proposte del Consiglio federale straordinario

Consiglio Federale straordinario terminato en quale è stato ratificato che il calcio si debba fermare, come peraltro tutto los port e molte altre attività a causa dell'epidemia di Coronavirus, sino al prossimo 3 aprile 2020. Ma non si sa ancora quando saranno recuperate le due giornate di campionato che nel frattempo salteranno. Questa decisione sarà probabilmente presa nel prossimo consiglio che si terrà il 23 marzo.

Come riportato dal sito gazzetta.it, la priorità sarà quella di provare a concludere la stagione agonistica con conclusione al 20 maggio oppure al 31 maggio. Nel caso non fosse possibile ciò ecco che ci sarebbero altre due soluzioni. La prima prevederebbe Play off e Play out. Con i primi si assegnerebbe il titolo 2019/2020 mentre coi secondi si determinerebbero le squadre retrocesse. La seconda invece prevederebbe il blocco della classifica con l'assegnazione del titolo all'attuale capolista del torneo. Una terza ipotesi peraltro esisterebbe ma sarebbe probabilmente la peggiore, ovvero nessuna assegnazione del campionato e comunicazione all'UEFA delle squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee.

C'è stata pure la richiesta al presidente Gravina di spostare la data ultima di iscrizione ai campionati portandola dal 22 al 30 giugno oltre che la detassazione, richiesta da tutto il mondo del calcio e differimento dei pagamenti delle imposte come per tutte le altre aziende del nostro paese in questo momento davvero dramm.atico