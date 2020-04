Serie A, ecco le tre condizioni per tornare a giocare per Damiano Tommasi

Tre condizioni per tornare a giocare il campionato di Serie A, ma non solo e portarlo al suo termine naturale. Questa la strada dettata da Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori. La situazione inerente alla pandemia di Coronavirus ha creato moltissimi problemi nel mondo dello sport e del calcio in particolare e quotidianamente escono le voci dei protagonisti che cercano di dettare la loro idea per un ritorno alla normalità.

Al quotidiano "Libero" ha dettato i suoi paletti spiegando che: "Per tornare a giocare credo ci vogliano tre condizioni ben definite. La prima ovviamente che l'emergenza sia finita in maniera totale; la seconda che si porti a termine la stagione che è stata bloccata andando anche oltre alla normale data del 30 giugno perché mi sembra sia complicato scegliere promozioni e retrocessioni mancando ancora parecchie gare al termine della naturale conclusione dei campionati e infine che si possa viaggiare in tutta tranquillità tenendo presente che settimanalmente saranno due gli spostamenti che comporteranno il movimento di almeno una cinquantina di persone in quella che attualmente è zona rossa"