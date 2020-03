Serie A, gare a porte chiuse ma solo in alcune regioni

Caos totale, gare da recuperare, altre che non si sa quando e se si potranno disputare ma soprattutto partite che saranno giocate a porte chiuse in talune regioni. Attraverso i canali ufficiai il Governo, nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha emanato una nota ufficiale che interessa anche la manifestazioni sportive che si sarebbero dovute tenere in questa settimana. Ovviamente coinvolto pure il campionato di Serie A. Mella nota si legge espressamente che: “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano ‘a porte chiuse’. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre ‘a porte chiuse’”.

Tale provvedimento però non riguarda tutto il Paese ma solamente alcune regioni e province. Si tratta di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona. Il divieto riguarda anche i tifosi che avrebbero voluto affrontare alcune trasferte infatti nel seguito della nota è stato scritto che: "il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle zone indicate, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province".

Salva dunque la partita Genoa-Parma che sarà disputata sabato al Ferraris a porte aperte e quindi con la presenza dei tifosi anche se già in queste ore qualcosa potrebbe variare a causa della variazione di data delle partite da recuperare.