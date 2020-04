Serie A, gare in notturna? Al Centro-Sud questa la richiesta

Ripartire o non ripartire, questo il dilemma. Se lo chiedono un po' tutti, dalle società di calcio, ai vertici federali sino al Governo che è poi quello che dovrà dare il parere definitivo a seconda degli studi medico-scientifici fatti e dai dati raccolti sulla situazione inerente la pandemia da Coronavirus. Ma intanto, come oramai riportiamo quotidianamente, giungono nuove voci su come poter tornare a calcare i campi verdi degli stadi della nostra serie maggiore.

Intanto la data da non sforare sarà quella del 14 giugno per evitare di andare oltre una chiusura accettabile che equivarrebbe più o meno a fine luglio con conseguenze ovviamente e ricadute che andrebbero sulla stagione successiva tenendo presente che nel 2021 dovrebbero tenersi i campionati Europei e quindi le Olimpiadi. Inoltre non è da scordarsi che si andrebbe a giocare in mesi caldi, soprattutto in talune località italiane.

Così, come riportato dal Corriere dello Sport, ecco che le società del Centro Sud hanno avanzato una richiesta: giocare le partite con fischio di inizio alle ore 22; proprio a causa delle temperature elevate che potrebbero registrarsi anche iniziando le sfide un'ora prima. Naturale che sinora si sia pensato alla data di ritorno all'attività calcistica con le dodici/tredici gare ancora da disputare ma nessuno abbia tenuto in considerazione le alte temperature climatiche che potrebbero esserci, situazione pure questa da valutare molto bene.