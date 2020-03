Serie A, i club vogliono concludere il campionato di calcio

Società di Serie A collegate in call conference quest'oggi e una decisione è stata presa, quella di concludere regolarmente il campionato attualmente fermo a causa della pandemia di Coronavirus. Situazione questa che è identica nella maggior parte d'Europa ed è di poco fa la notizia che la Germania ha deciso di chiedere, come accade alla FIGC, di rinviare Euro 2020 che si sarebbe dovuto disputare nella maniera itinerante nella prossima primavera-estate.

Evidente come si attenda naturalmente le disposizioni governative in tal senso e quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. Il voto per la conclusione del campionato di Serie A è giunto all'unanimità.