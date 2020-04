Serie A, il Governo chiederà un nuovo protocollo alla FIGC

Si dibatte sul ritorno in campo, inizialmente per gli allenamenti, delle società di Serie A. Il protocollo presentato al Governo dalla commissione medico-scientifica della FIGC non è piaciuto e il Ministro dello Sport Spadafora domani ne richiederà un secondo ritoccato in alcuni punti. Questo quanto riportato da Sportmediaset nel quale si legge come il problema principale riguardi il ritorno al campo di allenamento e le sue modalità. I ritiri, prima del ritorno in campo, devono essere blindati per due settimane.

C'è stato anche malumore per il mancato coinvolgimento dei medici sociali delle 20 formazioni della Serie A e della federazione dei medici sportivi. Nel frattempo in queste ore si sta effettuando un'assemblea di Lega Serie A, tenuta in videoconferenza. All'ordine del giorno l'aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti tv, sulla fatturazione e il pagamento della sesta rata bimestrale della stagione, prevista da contratto per il primo maggio.