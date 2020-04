Serie A, il Ministro Spadafora: "Trovare punto di accordo o stop al calcio"

La ripresa del campionato di Serie A è tutt'altro che scontata, anzi, giorno dopo giorno, si comprende che il protocollo presentato dalla FIGC al Governo non sia propriamente perfetto e che quindi il ritorno in campo si allontani sempre più. E' evidente che la pandemia di Coronavirus abbia mandato nel caos un'industria importante come quella del football e soprattutto che non ci sia una parte comune ma che ognuno cerchi di dire la sua in contrapposizione ad altri.

L'intervento quotidiano del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Mi Manda Raitre è stato alquanto lapidario sulla possibilità di ripresa del massimo campionato nostrano: "Il calcio non deve dividerci ma deve essere un momento di gioco, di svago per tutti. Il comitato tecnico scientifico in questi giorni ha incontrato varie componenti del mondo sportivo. Se si troverà un punto di accordo tra le parti gli allenamenti potranno iniziare e questi potranno avere un effetto sulla ripresa del campionato. Al contrario sarà il Governo a decretare, per motivi di emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato cercando di fare in modo che il calcio paghi il meno possibile da questo stop alla pari di tutte le filiere produttive del nostro Paese".