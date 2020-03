Serie A il nuovo calendario: lunedì Milan-Genoa? Manca l'ufficialità

L'epidemia Coronavirus prosegue in Italia e si stanno cercando nuovi metodi per andare avanti nel miglior modo possibile. Ovviamente anche il mondo dello sport è coinvolto in tutta questa situazione. Il calcio in particolare ha visto rinviare numerose gare nelle ultime due giornate di campionato e quindi so sta cercando un'intesa tra le società per arrivare al giusto accordo per la disputa dei vari incontri. Manca ancora l'ufficialità da parte della Lega Calcio che dovrebbe arrivare tra non molto ma sembrerebbe deciso che nel prossimo weekend saranno disputate le partite saltate nell'ultima tornata del tmassimo torneo italiano.

Ecco che Milan-Genoa verrebbe recuperata lunedì alle ore 18.30. Ma ecco il quadro completo che prevederebbe le seguenti partite con i giorni e gli orari preposti:

- sabato 7 marzo Sampdoria-Verona (20,45)

- domenica 8 marzo Udinese-Fiorentina (20,45)

- lunedì 9 marzo Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (18,30) e Juventus-Inter (20,45)

Ovviamente tutta questa situazione è ancora da confermare in maniera definitiva. Questa parrebbe l'ultima proposta che sembrerebbe aver messo tutti d'accordo ma, come sempre, in questi casi il condizionale resta più che d'obbligo ed i cambiamenti potrebbero essere sempre dietro l'angolo.Nel prossimo weekend poi si giocherebbe le gare inerenti alla 27esima giornata.