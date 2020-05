Serie A, il presidente Conte in campo per mediare sul calcio

Sono giornate frenetiche quelle che si stanno susseguendo sulla ripartenza o meno del calcio. Anche la politica si sta chiedendo se sia giusto riprendere a giocare oppure se, come è stato fatto in atri paesi quali Belgio, Olanda, Francia e Argentina, occorra fermare tutto definitivamente. Si studiano possibilità e si cercano date dopo la riapertura alle sedute individuali dei vari calciatori all'interno dei centri sportivi.

Scende in campo anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, sta cercando di mediare tra le parti, i fautori del ritorno al calcio giocato e quelli che invece vorrebbero lo stop. E lo fa innanzitutto studiando quello che potrebbe essere l'impatto economico dell'eventuale fermata del football tenendo presente i posti di lavoro che andrebbero a perdersi. Come riporta la "rosa", non ci sono ancora date stabilite per un incontro con i vertici del mondo pallonaro anche se il fronte dei possibilisti per una ripresa sta aumentando anche nel mondo politico e le voci del fatto che si debba tornare a giocare arrivano in maniera trasversale e quindi da più politici all'interno dei vari schieramenti.