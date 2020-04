Serie A, il pubblico allo stadio? Impossibile in questo 2020

In attesa di sapere quando e se si riprenderà a giocare puntualmente arriva il nodo sul pubblico allo stadio. Le misure restrittive a causa della pandemia di Coronavirus hanno di fatto bloccato l'affluenza de tifosi agli impianti sportivi per questa stagione sportiva 2019/2020. Ma non è neppure detto che gli stessi sostenitori possano varcare i cancelli degli impianti sportivi all'inizio della nuova annata calcistica.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti sembrerebbe che per vedere finalmente una "cornice di pubblico" all'interno dei vari stadi occorrerà attendere almeno il prossimo gennaio 2021. Al momento infatti questa situazione non è stata ancora presa minimamente in considerazione né del Governo, né tanto meno del Ministero dello Sport.

Intanto lo stesso quotidiano riporta come, nel caos generale, si debba innanzitutto capire quando si potranno riprendere gli allenamenti collettivi ovvero quelli fatti direttamente da tutta la rosa di una squadra e non a scaglioni. La data di massima parrebbe essere quella del 18 maggio ma l'incertezza regna sovrana se è vero che il Governo deciderà solamente dopo aver ricevuto la Certificazione delle attività sportive dal Policlinico di Torino che è stato preparato sotto l'input vigile ed attento del CONI.