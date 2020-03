Serie A: la gara Sampdoria-Hellas Verona è stata rinviata

La Serie A sempre più nel caos a causa dell'epidemia da Coronavirus. Sampdoria-Hellas Verona che sarebbe stato il monday night è stato rinviato. Inizialmente era giunta notizia che la gara potesse giocarsi a porte chiuse (le squadre sarebbero scese in cmapo alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris). Questa era stata la decisione presa dal governatore della Liguria Giovanni Toti durante una conferenza stampa che si era tenuta all'interno della Sala Trasparenza. Motivazione dovuta al fatto che c'era un'ordinanza che chiedeva che le manifestazioni sportive si giocassero senza spettatori. Tra l'altro, nonostante la delibera scadesse questa sera, si era deciso in tal senso per una prevenzione importante tenendo presente che alcuni tifosi giungevano dal savonese zona nella quale si sono registrati alcuni focolai dell'epidemia.

Quindi è intervenuta la Lega Calcio che ha deciso, come fatto per le altre gare tra le quali anche Milan-Genoa, di rinviare la partita. Quindi ecco che il turno numero sette del girone di ritorno ha visto la disputa solamente di quattro gare: Cagliari-Roma 3-4; Lazio-Bologna 2-0; Lecce-Atalanta 2-7 e Napoli- Torino 2-1. Tutto il resto rimandato ad una ipotetica data del 13 maggio 2020 che però potrebbe cambiare nuovamente nei prossimi giorni.