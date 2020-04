Serie A, martedì nuova riunione; al Governo il protocollo della Federazione

Si susseguono le riunioni presso la Lega di Seria A per capire come e se ci sono le modalità per la ripresa dei tornei partendo ovviamente da quello della massima serie con annessa finale di Coppa Italia. Le date si susseguono e le parole scorrono come fiumi senza trovare però un punto di incontro decisivo. Questo anche perché, giustamente, in tempi di Coronavirus, da molte parti si frena per evitare di mettere a rischio gli atleti ma non solo.

Martedì prossimo si terrà una riunione in cui si dibatteranno tra gli altri i rapporti coi licenziatari dei diritti televisivi per il triennio 2018/2021, sulla fatturazione e pagamento della sesta rata 2019/2020; audience certificata stagione sportiva 2019-2020: adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali criteri correttivi; scenari attività sportive e relativi protocolli.

Nel frattempo oggi il documento prodotto dalla Commissione Medica della Federazione Gioco Calcio Italiana sarà consegnato al Governo per ricevere l'ok per la ripresa degli allenamenti.