Serie A, nessuno spettatore se il calcio ripartirà a fine maggio

La stagione 2019/2020 del calcio potrebbe ripartire. Si lavora in questa direzione anche se la situazione dovuta al Coronavirus in Italia certamente resta sempre molto delicata. Di fatto ci sarebbe la volontà di tornare in campo a partire dal prossimo 27 maggio dopo un periodo di allenamenti che sarebbe suddiviso in tre fasi e che partirebbe alla fine di questo aprile 2020. In pratica si inizierebbe con le rituali visite mediche, passando per allenamenti svolti a piccoli gruppi ed infine quello che riporterebbe a riunificare l'intera rosa a disposizione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, si tratterebbe di un calcio monco degli spettatori. I tifosi infatti non potrebbero assistere alle partite in quanto tutte sarebbero giocate a porte chiuse. Ma non è finita qui: nelle zone particolarmente colpite dalla pandemia, e quindi soprattutto in Lombardia, le sfide che si dovessero giocare su quei campi potrebbero essere spostate altrove.

La situazione però non è ancora chiara e soprattutto manca la completa certezza che ciò possa avvenire. Una parte delle società di Serie A però stanno spingendo affinché venga sospesa e chiusa definitivamente la stagione. Questo a causa delle grandi difficoltà organizzative.