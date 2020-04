Serie A, oggi assemblea di Lega con al vaglio la ripartenza del campionato

Si terrà oggi alle ore 15 una importante assemblea di Lega Serie A che tratterà evidentemente il nodo della ripartenza del campionato cercando di trovare una soluzione adeguata affinché essa avvenga. Come riportato dalle colonne della Gazzetta dello Sport però c'è parecchia incertezza sulle date d'avvio tenendo presente che è stata prorogato dal Governo l'impossibilità di allenarsi presso i centri sportivi di tutta Italia.

Ci sono attualmente due fazioni con le società divise ra quelle che vorrebbero riprendere il campionato, in primis la Lazio e altre che invece vorrebbero che fosse terminato qui come ad esempio le due compagini genovesi e il Brescia. Addirittura il presidente della formazione lombarda avrebbe pure minacciato di non far scendere in campo la squadra nel caso fosse deciso un nuovo avvio del campionato.

Tra le ipotesi di ritorno in campo si va da quella più ottimistica che prevederebbe il rientro sui prati verdi a fine maggio, a quella peggiore che vedrebbe il ritorno alla fine del mese di giugno passando per quella più logica che indicherebbe nella prima settimana del sesto mese dell'anno quale data per riportare le squadre in campo.

Sembra quindi logico che si vada ben oltre il 30 giugno, data nella quale scadono normalmente tutti i contratti. Sforare oltre quest data significherebbe anche andare ad intaccare anche la stagione seguente, quella 2020/2021, che di fatto porta ai campionati Europei.