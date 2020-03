Serie A, porte chiuse o rinvio per un mese, questo il dilemma

Sono nove i club presenti al consiglio della Lega di serie A in corso di svolgimento a Roma. Si tratta di Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sassuolo e Udinese. Mancando il quorum legale (quattordici dovrebbero essere su venti) i dirigenti presenti che non sono consiglieri interverranno solamente nella veste di uditori.

Le proposte per quanto riguarda il campionato di Serie A in questi tempi di Coronavirus sono due. Una implicherebbe uno stop al torneo per un mese mentre la seconda soluzione, la più probabile, sarebbe quella di far disputare tutte le partite a porte chiuse per lo stesso periodo di tempo. Se non sarà trovato un accordo, come riportato da tuttomercatoweb.com, la decisione definitiva sarà quella pronunciata dal Governo.