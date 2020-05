Serie A, se non si riprenderà Scudetto non assegnato e due retrocessioni

Tutto è in bilico nel mondo del calcio. Tra Governo e FIGC continuano gli abboccamenti ma senza arrivare ad una conclusione definitiva. Così, oltre al piano principale che altro non è che il ritorno in campo per chiudere la stagione, si pensa ad una soluzione alternativa. Se l'Italia seguirà la linea intrapresa da Belgio, Olanda, Francia e Argentina, ovvero quello di chiudere anticipatamente la stagione 2019/2020 ecco che l'idea sarebbe quella di non assegnare lo Scudetto.

In tal senso la Juventus, attuale capolista del campionato, avrebbe, già da tempo, detto di non essere interessata a ricevere a tavolino il tricolore. Diverso invece il caso riguardante le retrocessioni. Queste ci sarebbero, eccome. Solamente che non sarebbero più tre ma due. Quindi andrebbero in Serie B Brescia e Spal e dalla serie cadetta salirebbero le prime due. Così facendo si manterebbe il numero di venti società nella divisione calcistica principale del nostro paese.

Questa è l'alternativa quindi nel caso non si scendesse più in campo ma si pensasse solamente a preparare la prossima stagione agonistica che sarebbe quella 2020/2021 che al termine vivrà, o almeno dovrebbe vivere, dei Campionati Europei prima e delle Olimpiadi dopo.