Serie A, si litiga sul ritorno o meno in campo, duri interventi dei presidenti

Riunioni continue, soluzioni zero. In pratica il calcio sta ancora cercando la via maestra per capire se il campionato 2019/2020 dovrà riprendere o, come accaduto in Belgio e Olanda, lo si deve ritenere definitivamente chiuso. Le video conferenze tra le parti non si contano più, in pratica ce ne sono quotidianamente o quasi. E le posizioni dei vari presidenti sono discordanti, l'uno con l'altro.

Come riporta il Corriere dello Sport, nell'ultima assemblea non sono mancate le parole grosse di alcuni de i numeri uno societari. Il presidente del Brescia Cellino è intervenuto ribadendo la sua posizione di stop al torneo per quest'anno. Non sono mancate ovviamente le parole contrarie ad esempio del numero uno della Lazio Lotito. Interventi importanti anche per i presidenti De Laurntiis e Preziosi mentre il numero uno della Sampdoria Ferrero, questa volta ai microfoni radiofonici della Rai, ha nuovamente ribadito di non pensare più a questa stagione ma di guardare alla prossima.

La tensione quindi tra le varie società non si placano affatto e nuovi interventi sono previsti nei prossimi giorni in attesa di una decisione che a questo punto dovrà essere presa dal Governo che sarà l'organo preposto nella decisione sul mondo del calcio, a partire dagli allenamenti delle varie società sino alla ripresa o meno del torneo di Serie A.