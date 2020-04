Serie A: si studia come ripartire con i ritiri ad Aprile

Il calcio sta studiando il modo per ripartire in tutta sicurezza. Oggi dovrebbe essere annunciato, tramite un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un nuovo prolungamento del confinamento, attualmente esistente in Italia, sino al prossimo 4 Maggio, Nonostante ciò le società di Serie A stanno pensando a come riprendere l'attività agonistica in attesa del ritorno in campo con i ritiri a partire già dal mese di Aprile.

Secondo quanto è stato riportato da Sky Sport dovrebbero esserci tre fasi ben distinte. Una prima, definita di ripartenza e ipotizzata da una commissione medico scientifica, che porterebbe i calciatori ad effettuare i test e gli esami medici come avvengono normalmente prima dell'inizio dei ritiri; quindi un lavoro a piccoli gruppo per quella che viene definita la fase 2 mentre la fase 3, quella conclusiva, porterebbe la rosa di una qualunque formazione a lavorare a gruppo compatto.