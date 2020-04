Serie A, si vuole riprendere ma senza prolungamenti a settembre

Il calcio continua nel dibattito su quando e come riprendere la stagione sportiva 2020/2021. Oramai non si contano più gli interventi volti a questo o quel quotidiano, televisione o radio da parte di chi dovrebbe decidere. E' evidente come i vertici spingano in qualche modo affinché la stagione agonistica arrivi a naturale conclusione seppur disputando le gare restanti a porte chiuse. E' di questo parere ad esempio il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin che al quotidiano Corriere dello Sport ha spiegato come: "Inizialmente sarà calcio virtuale perché a porte chiuse poi gli stadi torneranno a riempirsi. Si può iniziare a giugno ma non finire a settembre".

Alla Domenica Sportiva, sul canale RAI, invece ha parlato il presidente della FIGC Gravina che ha commentato: "Non posso prendere la decisione di chiudere anticipatamente il campionato; è una decisione che non posso proprio prendere". Intanto serie B e Serie D sono indispettite dal fatto che la Serie C abbia deciso di chiedere la chiusura anticipata del suo torneo. Insomma il caos regna sovrano e mercoledì prossimo sarà un'altra giornata importante in quanto si terrà l'incontro tra il ministro Spadafora e i vertici sportivi per definire un protocollo medico che però non è applicabile ai campionati delle serie minori.