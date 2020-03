Serie A, situazione complicata, decisione non semplice

La positività al Coronavirus del giocatore della Juventus Daniele Rugani apre uno scenario molto preoccupante per quanto riguarda il campionato di Serie A. La Juventus, ma pure l'Inter ultima avversaria dei bianconeri, hanno messo i giocatori, ma non solo, in isolamento per 14 giorni. A questo punto è chiaro come il torneo di calcio possa subire non pochi problemi perché le due formazioni torneranno ad allenarsi dopo il 25 marzo e non è detto che possano giocare la tornata del 4 aprile, sempre che si riesca a scendere in campo.

Il prossimo 13 marzo si terrà una importante Assemblea di Lega nella quale potrebbero essere definite le modalità di conclusione dei campionati. Al vaglio anche l'intera sospensione con lo stop alle retrocessioni e la promozione dalla Serie B di due compagni per un torneo, il prossimo anno, a 22 squadre. E' chiaro che la situazione andrà valutata giorno dopo giorno e che le novità potrebbero giungere in qualunque momento.