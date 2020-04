Serie A, tre i punti da dibattere nel caso di stop definitivo

Olanda, Belgio e da ieri anche l'Argentina hanno deciso di chiudere anticipatamente i loro campionati. E l'Italia? Nel nostro paese si continua a discutere sulla data dell'eventuale ripresa. Non esiste un punto in comune tra il Governo e la componente calcistica. Ognuna di queste dice la sua e alla fine il caos regna sovrano, figlio di una situazione dovuta alla pandemia di Coronavirus che ha mandato tutto e tutti in tilt.

Di certo si sa che prima del 18 maggio gli allenamenti non potrebbero cominciare e che la stagione sportiva 2019/2020 avrebbe come data di massima di chiusura il 2 agosto, questo per potere dare all'UEFA il giorno seguente il nominativo delle squadre iscritte alle competizioni europee. Questo sarebbe il piano principale, quello a cui si tenderebbe ad arrivare in qualche modo.

La Gazzetta dello Sport parla però, tra le sue pagine, pure di un piano B ovvero quello che di fatto chiuderebbe anticipatamente la stagione. Ci sono alcuni punti focali da valutare bene. Intanto il discorso Scudetto e retrocessioni con le promozioni delle squadre dalla serie cadetta. Lo Scudetto intanto non sarebbe assegnato, una decisione che vedrebbe d'accordo la stessa Juventus momentaneamente prima in graduatoria. Comunque verrebbero consegnate alla UEFA la lista delle sei squadre accedenti alle Coppe Europee. Più difficile decidere sulla zona retrocessione: doppia ipotesi, una Serie A a 22 squadre la prossima stagione oppure due retrocesse (Brescia e Spal) e due promosse dalla serie B (Benevento e Crotone).

Problema numero due inerente alle pay tv. SKY e DAZN stanno chiedendo di non pagare l'ultima rata proprio a causa del fatto che il torneo è fermo ed infine, punto numero tre, il discorso inerente ai contratti dei calciatori che, non scendendo in campo probabilmente almeno sin dopo l'estate, dovrebbero adeguare il loro ingaggio con un taglio molto corposo.