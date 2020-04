Serie A, tutto rimandato, ancora nessuna decisione

Si è conclusa l'assemblea in videoconferenza tra il Ministro Spadafora e le componenti della FIGC in merito al protocollo che era stato presentato dalla commissione medico scientifica della Federazione. Ebbene non è sorta alcuna novità in merito alla ripresa degli allenamenti. Tutto è stato rimandato e lo stesso Ministro dello Sport ha spiegato che: "Mi dovrò confrontare, nei prossimi giorni, con il Ministro della Salute e con il Comitato tecnico Scientifico prima di dare le nuove disposizioni in merito alla ripresa degli allenamenti che avranno evidentemente modalità ben precise".

Ci vorranno quindi altri giorni prima di conoscere la decisione finale intanto sul ritorno agli allenamenti nei vari centri sportivi isolati da tutto il resto della popolazione e poi, in un secondo tempo, se ce ne saranno le possibilità, ovvero non esisteranno rischi per alcuna persona, al ritorno al calcio giocato, situazione, quest'ultima, che resta fortemente in bilico.