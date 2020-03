Serie A, ufficializzati altri recuperi, manca Inter-Sampdoria

La Lega Calcio di Serie A ha ufficializzato altri tre recuperi che saranno disputati mercoledì 18 marzo con fischio alle ore 18.30. Il calendario non è completo. Manca infatti all'appello la gara tra Inter e Sampdoria in quanto non si trova una data disponile a breve a causa dei tanti impegni della compagine meneghina. Questi tre recuperi quindi che sono stati ufficializzati con le relative emittenti che li trasmetteranno:

18.30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

18.30 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

18.30 Torino-Parma (Sky)