Serie C, il campionato non riprenderà; ecco le decisioni con tre promozioni

Serie A in attesa di decisioni che potrebbero arrivare al termine di questa settimana; tutto deciso invece per la Serie C. Con una esclusiva TMW infatti è arrivata una decisione conclusiva. Il campionato non riprenderà; la stagione 2019/2020 è terminata. Il presidente della Lega Serie C Francesco Ghirelli lo ha confermato ai microfoni di tuttomercatoweb.com spiegando che: "La videoconferenza fatta con tutte le sessanta società presenti ha portato alla conclusione di chiudere il campionato. Abbiamo dato la priorità alla salute di tutti più che al piano calcistico che passa in secondo piano".

Ecco dunque le decisioni: "Monza, Vicenza e Reggina vengono promosse al campionato di Serie B; sono state bloccate le retrocessioni in Serie D e i ripescaggi dalla stessa categoria". Ci sarà però anche una quarta squadra promossa: "Questa - prosegue il presidente Ghirelli - salirà per meriti sportivi. Non nego il fatto però che ci sia stato un ampio numero di consensi per effettuare i play off e una parte di astenuti"