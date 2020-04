Spadafora: "Pensare ad un piano B, la ripresa del campionato non è certa"

Il Ministro dello Sport Spadafora è intervenuto a La 7 spiegando che il percorso inerente alla ripresa dei campionati non sia affatto scontato e che anzi si potrebbe arrivare a quanto fatto già da altre nazioni (Francia, Olanda, Belgio e Argentina) che hanno definitivamente sospeso i campionati: "Sono in contatto la FIGC e il comitato tecnico scientifico sul protocollo che era stato presentato nei giorni scorsi - ha spiegato il Ministro - Per il Comitato quel protocollo non era sufficiente ad avere una risposta definitiva. Personalmente ho sempre sostenuto che a ripresa degli allenamenti non corrisponda per forza una ripresa della stagione agonistica e quindi del campionato. L'alternativa è quella di seguire la via intrapresa dalla Francia e quindi fermare tutto. Credo sarebbe importante la ripresa degli allenamenti mentre la strada che porta alle gare di campionato la vedo sempre più stretta".

Quindi il Ministro dello Sport ha proseguito spiegando che: "Fossi un presidente di una società di Serie A penserei ad organizzarmi per la prossima stagione sportiva, facendolo in sicurezza. E ricordiamoci infine che lo sport non riguarda solamente il calcio e che quest'ultimo non è solamente la Serie A".

Su quanto possa pensare la Serie A Spadafora dice: "Potrebbe esserci una sorpresa nei prossimi giorni ovvero quella che la maggior parte dei presidenti della Serie A mi chiedano una sospensione definitiva del campionato". Pandemia di Coronavirus che non potrà raggiungere ancora il rischio zero: "Assolutamente, il rischio zero non esiste". Sulle gare a porte chiuse: "Al 100 per cento sarà così. Occorre però ricordare che una squadra di calcio non è composta solamente dai calciatori ma da centinaia di persone. La differenza tra allenamenti e gare esiste: i primi si fanno nei propri centri sportivi, i secondi dovranno essere svolte anche con degli spostamenti e noi dovremo capire se tale situazione potrà verificarsi o meno. Occorre anche pensare se trovassimo un giocatore positivo, cosa dovremmo fare? Per questo chiedo alla Lega un piano B".

Infine sul ritorno in campo e sulla data limite, il Ministro Spadafora chiude spiegando che: "Questa settimana sarà importante per sapere se il protocollo che è stato presentato dalla FIGC sia attuabile o meno. Entro tre giorni diremo se la Serie A potrà far iniziare ai sui calciatori gli allenamenti dal 18 maggio.. Impossibile dire però se effettivamente le partite possano iniziare dal 15 giugno".