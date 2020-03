Stefano Pioli: "Il Genoa è una squadra in condizione"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al sito ufficiale della società rossonera acmilan.com. Il tecnico intanto parla di come sarà l'ambiente con lo stadio vuoto: "Non deve diventare una giustificazione per noi ma è chiaro che non siamo abituati a giocare senza i nostri tifosi. Siamo di fronte ad una emergenza e dobbiamo dimostrare di avere una grande mentalità e di mantenere alta la concentrazione. Non ci saranno i tifosi ma dovremo sapere che saranno tutti davanti alla televisione a seguirci. Dovremo essere bravi a regalar loro un paio d'ore di svago e di felicità".

Sulla settimana trascorsa: "Abbiamo preparato la gara molto bene con attenzione e determinazione. Sarà importante tornare a vincere. Dobbiamo cercare di recuperare qualche posizione in classifica e domani ne avremo la possibilità". Giornate importanti in società dove di certo la tranquillità non è presente: "Il club ci ha sempre sostenuto e ho sempre avvertito il supporto da parte della dirigenza verso di noi. A Milanello lavoriamo con grande concentrazione e tranquillità".

Sulla preparazione: "C'è stata grande concentrazione e sanno che la gara di domani è molto importante. La squadra sta bene e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della situazione". Sul Genoa: "Ha invertito la rotta con l'arrivo di Nicola. Hanno perso contro la Lazio ma l'hanno messa in grandissima difficoltà. Affronteremo un avversario in condizione che sta bene e che sa stare bene in campo. Le posizioni in campo dell'avversario determinano la tua strategia. Nicola ha fatto un ottimo lavoro ma noi abbiamo lavorato soprattutto su di noi e su come metterli in difficoltà. Cercheremo di condurre e dominare la gara. Dovremo essere pronti a livello mentale".

Sul futuro: "Dovremo fare qualcosa in più rispetto all'andata Dobbiamo approfittare di qualunque situazione. Ora ci vuole massima concentrazione sulla gara di domani. Avremo una grande opportunità in caso di vittoria". Su Ibrahimovic: "Ha grande fame di vincere, ha ambizione e ha una mentalità che tutto il Milan deve seguire". Domani Begovic e Kjaer in campo: "Il mercato di gennaio ha migliorato la squadra. Sono giocatori e profesisonisti di livello ed entrambi hanno migliorato la squadra a crescere"