Stelle nello Sport, Mister Nicola in vetta nel Trofeo Eco Eridania

Sono quasi centomila i voti espressi dal pubblico di Stelle nello Sport, online attraverso il portale e in forma cartacea soprattutto attraverso il coupon pubblicato ogni venerdì dal Secolo XIX oltre anche alle cartoline voto.

Nel Trofeo Eco Eridania, è lotta a 4 per l’elezione del Rossoblucerchiato dell’Anno. I due tecnici (Davide Nicola e Claudio Ranieri) e i due capitani (Fabio Quagliarella e Domenico Criscito): attualmente Nicola è il più apprezzato, seguito da Quagliarella, Ranieri e Criscito.

Sorpasso in vetta nella classifica del Trofeo MSC Crociere abbinata alla categoria Big Maschile. Paolo Porro, pallavolista in forza a Treviso dopo esser cresciuto nella Colombo Volley, scavalca il quattrocentista Davide Re (Fiamme Gialle) e il life saver Simone Marangon (Sportiva Sturla).

Anche nel Trofeo Villa Montallegro, c’è un avvicendamento ai vertici. Viviana Bottaro (Fiamme Oro), prima azzurra nella storia del Karate a ottenere il pass olimpico, è leader nel Big femminile davanti alla pallanuotista imperiese Giulia Emmolo) e alla biker Francesca Saccu (Team Marchisio Millesimo).

Capitolo Junior. Aldo Roberti (CSK 1978) è saldamente in cima al Trofeo Cambiaso Risso,inseguito da Filippo Rinaldi (Genova Nuoto) e Matteo Rossi (Sci Club Chamolè). Giulia Segatori (PGS Auxilium Genova) raggiunge la leadership nel Trofeo Bayer dove tante preferenze stanno arrivando anche all’indirizzo di Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto) e Carlotta Tortello (Sportiva Sturla). L’asso della Locatelli Pallanuoto, Eleonora Bianco, conduce le danze nel Trofeo Erg: è, attualmente, la green più votata, davanti a Victoria Baldo (HP Voltri Mele) e Federico Fucile (Pallamano Ventimiglia).E’ l’Audax Quinto in testa nel Trofeo GeCar Citroen. Il podio virtuale è completato da Sportiva Sturla e Andrea Doria, nelle 10 anche HP Voltri Mele, Bocciofila Savonese,TT Genova, Imponente Danza, Ardita Juventus Nervi 1906, Moto Club La Guardia e Locatelli Pallanuoto. Maurizio Gerini è, momentaneamente, in vetta al Trofeo Primocanale Motori.