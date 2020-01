Stephane Omeonga potrebbe tornare in Italia, lo cercano in serie B

Venti-due presenze con la maglia del Genoa, poi il passaggio in prestito prima in Scozia all'Hibernians e poi in Belgio al Cercle Bruges senza però asciare molta traccia. Stephane Omeonga potrebbe tornare in Italia perché c'è una società di Serie B che lo vorrebbe tra le proprie fila. Si tratta del Cosenza che ha fatto un primo passo per poter acquisire le prestazioni del centrocampista belga. Lo riporta il sito tifocosenza.it.

Omeonga in Italia ha vestito pure la maglia dell'Avellino che è la società che l'ha portato nel nostro paese. L'affare potrebbe concludersi a giorni. Pe ril belga quindi si prospetta un ritorno nel nostro paese.