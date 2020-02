Torino, esonerato il tecnico Mazzarri, Longo sino a fine stagione?

Undici reti subite in due gare e zero segnate, sette contro l'Atalanta e quattro a Lecce costeranno la panchina del Torino all'allenatore Walter Mazzarri. Una situazione che è andata deteriorandosi e che, allargando gli orizzonti, riporta pure le quattro marcature subite in Coppa Italia dal Milan. Una difesa colabrodo, una squadra che in pratica non scende in campo e anche a Lecce un undici di partenza che non regala proprio nulla ai propri tifosi.

Così la società ha deciso di cambiare il manico facendolo non dopo lo 0 a 7 interno ma dopo questa ennesima debacle. Eppure dai granata ci si attendeva tutti molto di più. La stagione era iniziata con l'esclusione dai preliminari di Europa League ad opera del Wolves, poi il torneo con alti e bassi continui e questo ultimo finale davvero disastroso.

Moreno Longo sarà probabilmente il prescelto per chiudere la stagione (piccola chance pure per De Biasi). Un tecnico amato dalla piazza per i suoi trascorsi granata e per i successi ottenuti con la squadra Primavera. Ma probabilmente Longo sarà solamente un traghettatore in attesa di trovare un tecnico capace di rilanciare le quotazioni della squadra piemontese e per questo il nome più gettonato è quello di Eusebio Di Francesco.