Torino-Genoa, Coppa Italia, i precedenti: solo tre confronti

Torino e Genoa si affronteranno per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita unica, senza alcuna prova d'appello: dovrà uscire una vincente dopo i novanta minuti e nel caso di parità si disputeranno due tempi da quindici minuti cadauno e, se il risultato non cambierà, si andrà ai calci di rigore. La vincente affronterà la squadra che si aggiudicherà l'incontro tra Milan e Spal.

Complessivamente sono stati solamente tre gli incroci tra le due squadre nella manifestazione nazionale. Il primo di questi è datato stagione 1964/1965 e si era all'altezza dei quarti di finale. Il Grifone aveva sconfitto agli ottavi il Monza mentre i granata arrivarono erano ammessi di diritto. L'incontro si chiuse 2 a 0 per i padroni di casa ed a segno andarono Puja e Carelli tra il 29' e il 30' della ripresa, un uno-due che mandò al tappeto la formazione ligure.

Il secondo confronto si disputò nella stagione 1977/78. In questo caso la partita faceva parte del girone di qualificazione. In terra piemontese il successo arrise ancora una volta ai locai. Questa volta il risultato conclusivo fu 2 a 1. Genoa avanti dopo pochi minuti con Oscar Damiani; pareggio di Butti al 13' e sempre nella prima frazione di gara, al 40' ecco la rete del definitivo sorpasso realizzata da Paolino Pulici.

Infine l'ultimo confronto questa volta disputato nella stagione 1983/84 e finalmente per il Grifone giunse un pareggio. Girone eliminatorio e il risultato finale fu di 0 a 0. In quella edizione il Torino vinse il gironcino mentre il Grifone fu eliminato arrivando terzo alle spalle pure del Lanerossi Vicenza. Facile il conteggio finale delle reti con 4 gol fatti dai padroni di casa e uno solo per la formazione genoana.