UEFA: campionato Europeo rimandato al prossimo anno

L'UEFA ha deciso. Si doveva giocare in questa annata il campionato Europeo itinerante ed invece ecco che, sotto la pressione delle varie leghe calcistiche che vogliono concludere regolarmente i tornei nazionali, la manifestazione continentale si disputerà nel Giugno 2021. Evidentemente questo per permettere di giocarsi regolarmente le competizioni nazionali anche se ovviamente molto dipenderà di come andrà avanti questa pandemia di Coronavirus.

Assieme ai campionati pure le coppe europee, Champion's League e Europa League, dovrebbero arrivare a naturale conclusione. Il tutto dovrebbe terminare entro la prossima estate.