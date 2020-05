UEFA: il piano per riallineare i vari campionati europei

La pandemia di Coronavirus ha creato grandi problemi in tutto il mondo e chiaramente anche il calcio ne ha subito le conseguenze. Campionati definitivamente sospesi in Francia, Belgio, Olanda e Argentina, altri che ancora non sanno come comportarsi, è il caso proprio dell'Italia dove si attendono le decisioni del Governo e altri che potrebbero partire nelle prossime settimane come in Portogallo. E' evidente che a quel punto, qualunque siano le decisioni prese, ci saranno poi, nelle stagioni successive, da definire un riallineamento di tutti i tornei facendoli partire più o meno dalla stessa data. Ci sta pensando l'UEFA, tramite l'azienda partner Hypercube, che ha di fatto costruito un calendario ad hoc per le prossime annate calcistiche.

La prossima stagione, 2020/2021, inizierebbe a dicembre per terminare nel novembre 2021. I tornei si fermerebbero per un mese per permettere la disputa dei campionati europei. L'annata successiva, 2021/2022, inizierebbe quindi a metà dicembre 2021 e si concluderebbe al 1' novembre 2022. In quell'anno si svolgeranno i Campionati del Mondo che si giocheranno in Qatar con fischio d'avvio una ventina di giorni dopo la fine del campionato. Il 18 dicembre si chiuderebbe la manifestazione mondiale.

Per quanto riguarda il calendario della stagione 2022/2023 si partirebbe con i vari campionati dal gennaio 2023 per terminare a metà luglio. Ecco quindi che dalla stagione seguente, 2023/2024 si incomincerebbe a giocare a metà agosto tornando di fatto alla normalità esistente sino a che la pandemia non aveva preso il sopravvento su tutto.